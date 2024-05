Correio Braziliense - Morreu no domingo (28/4) a jovem professora Maddy Baloy, aos 26 anos. A informação é do noivo de Maddy, Louis Risher, à revista People. A história da norte-americana rodou o mundo e fez Maddy somar quase meio milhão de seguidores nas redes sociais.

"Madison nos deixou pacificamente na noite passada. Ela estava cercada de amor", disse o noivo.

Luta contra um câncer terminal

Maddy ganhou repercussão ao decidir compartilhar o diagnóstico de câncer terminal nas redes sociais. A professora contou que passou a sentir dores no estômago no começo de 2023 — até com vômito e presença de sangue.

O que a princípio parecia ser uma infecção, acabou no diagnóstico de que diversos tumores afetavam o intestino grosso de Maddy — e que ela teria no máximo 5 anos de vida.

Maddy deixou o noivo, a mãe e o padrasto.