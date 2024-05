Autoridades de Israel confirmaram nesta sexta-feira (02) a morte de um refém do Hamas mantido em cativeiro na Faixa de Gaza desde o ataque do movimento islamita em 7 de outubro.

“Está confirmado agora que Dror Or foi assassinado, e seu corpo está retido em Gaza", publicou o governo de Israel em sua conta na rede social X.

O homem, que tinha 49 anos, vivia no kibutz Be'eri, um dos mais castigados pelo ataque do Hamas, que causou a morte de sua mulher, Yonat. Os combatentes islamitas também sequestraram dois de seus três filhos, de 17 e 13 anos, libertados posteriormente durante a trégua de novembro entre Israel e o Hamas.

O governo não disse como confirmou a morte de Or, nem quando ela ocorreu. O anúncio foi feito em meio a negociações para obter uma trégua nos combates na Faixa de Gaza associada à libertação de reféns.

O conflito teve início com o ataque de outubro do Hamas, que causou a morte de 1.170 pessoas, segundo um balanço da AFP com base em dados de Israel. Os islamitas sequestraram mais de 250 pessoas na ocasião.

Após uma troca de reféns por presos palestinos em novembro, autoridades israelenses estimam que tenham permanecido na Faixa de Gaza 129 reféns, embora suspeitem que 35, incluindo Or, estejam mortos.

bur-gl/jnd/dbh/dga/lb