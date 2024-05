O Irã anunciou sanções contra funcionários de alto escalão dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, assim como contra várias empresas dos dois países, por seu apoio a Israel na guerra contra o movimento palestino Hamas em Gaza.

A República Islâmica, grande inimigo regional de Israel, é um país aliado do Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores de Teerã informou que as sanções envolvem o bloqueio de contas e transações no sistema financeiro e bancário iraniano, o congelamento de bens em sua jurisdição e a proibição de obter vistos para entrar no seu território.

As sanções afetam sete funcionários americanos de alto escalão, incluindo o general Bryan P. Fenton, comandante das Operações Especiais. A lista também inclui o secretário de Defesa britânico, Grant Shapps, entre outros.

Teerã também anunciou sanções contra a empresa de defesa americana Lockheed Martin e o grupo de petróleo Chevron, assim como contra as britânicas Elbit Systems, Parker Meggitt e Rafael UK.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro, quando comandos do Hamas mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram quase de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

O Irã apoia o Hamas, mas nega que tivesse conhecimento do ataque antes de 7 de outubro.

Israel iniciou uma ofensiva de represália em Gaza que deixou mais de 34.500 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.

