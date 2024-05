É uma montagem a suposta capa da revista Veja ilustrada com uma imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o título “golpista mentiroso”. Publicações que compartilham o material somam mais de 10 mil interações nas redes sociais desde 26 de abril de 2024. Mas a imagem foi manipulada digitalmente, usando como base uma edição da revista de agosto de 2021 que falava, na verdade, sobre o “estilo impetuoso” do magistrado “na defesa da democracia”.

“ELE REALMENTE ACHOU Q IRIA CONSEGUIR ENGANAR UM PAÍS INTEIRO E TODOS SE CURVARIAM A ELE …. ACABOU CARA-PÁLIDA ! DEU RUIM . ESPERAMOS Q TENHA O PIOR FINAL POSSÍVEL !!!”, diz uma das publicações que circulam noX, noInstagrame noFacebook.

As publicações são acompanhadas por uma imagem com elementos gráficos que se assemelham aos de capas da revista Veja, em que o ministro Alexandre de Moraes aparece com os textos sobrepostos:“golpista mentiroso”e“alerta de golpe”.

Na parte inferior da suposta capa, consta o subtítulo“A mentira”e a seguinte descrição:“Como matamos a democracia para preservá-la. Como fomentamos e encenamos um golpe sem armas, culpamos os bolsonaristas e prendemos ilegalmente centenas deles, demonizamos Bolsonaro e toda a direita com as mais criativas fake-news do nosso gabinete do ódio. Agora vamos convencer os poucos idiotas que faltam de que realmente houve um ‘GOLPE’ e finalmente ACABAR com toda oposição. A democracia, o país, suas riquezas, o dinheiro, será tudo nosso”.

Nos comentários das publicações, embora alguns usuáriosquestionema autenticidade do conteúdo, muitosparecemacreditar que a capa é real.“Essa capa é de que dia?”, perguntaumausuária. Já outraindaga:“@VEJA qdo esta edição estará disponível?”.

Mas o material não é autêntico e possui indícios de manipulação.

Uma busca no Google pelas palavras-chave“Alexandre de Moraes”,“capa”e“Veja”, filtrando por imagens, levou auma páginano site oficial da revista em que é possível ver uma edição anterior com a mesma fotografia de Alexandre de Moraes. No site, é informado que se trata da capa da edição de 18 de agosto de 2021.

Uma busca nas redes sociais da Veja confirmou que a edição em questão foi divulgada em agosto de 2021 (1,2).

Além da data diferente, o texto que acompanha a imagem também não é o mesmo do conteúdo viral:“A muralha. Dono de um estilo impetuoso, Alexandre de Moraes concentra os processos que ameaçam Jair Bolsonaro e ganha respaldo dos colegas no momento em que o Supremo Tribunal Federal se une em defesa da democracia”.

Uma análise dos elementos da publicação reforça que o conteúdo é uma montagem. Na parte superior da capa, por exemplo, consta que a data da publicação seria 18 de agosto de 2024, posterior ao período em que o conteúdo circula — abril de 2024. Além disso, a fonte utilizada no subtítulo não segue o padrão da revista, conforme é possível ver abaixo:

No site da Veja tampouco foi encontrada uma capa com foto de Moraes e o título“golpista mentiroso”.

O AFP Checamos já verificou em anos anteriores conteúdos que simulam capas da revista Veja (1,2).

Referências

Capa da Veja da edição de 18 de agosto de 2021

Publicações da Veja nas redes sociais com a capa de agosto de 2021 (

1

,

2

)