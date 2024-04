Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (29) em meio à expectativa nos mercados por uma eventual trégua na Faixa de Gaza.

O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa para entrega em junho, caiu 1,22%, para 88,40 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para vencimento no mesmo mês, recuou 1,45%, para 82,63 dólares.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que visitou a Arábia Saudita antes de chegar a Israel na terça-feira, disse "esperar" uma resposta favorável do Hamas a uma proposta que classificou de "extraordinariamente generosa da parte de Israel".

Blinken também reiterou a oposição de seu país a uma ofensiva israelense na superlotada cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que se transformou em um gigantesco campo de refugiados com mais de um milhão e meio de palestinos em condições sanitárias catastróficas.

Uma reunião está ocorrendo no Cairo entre representantes de Egito e Catar, mediadores junto com os Estados Unidos, e do Hamas, que deve dar uma resposta à proposta negociada entre Israel e Egito.

"Na semana passada, o mercado de petróleo subiu porque não havia avanços nas negociações e os corretores estavam preocupados que algo ruim pudesse ocorrer no fim de semana", lembrou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Agora que a discussão se instalou" entre as partes, "o mercado realiza os lucros", indicou à AFP.

"Com poucas notícias, o possível esfriamento" da situação em Gaza levou a uma redução do petróleo pela queda do prêmio de risco, explicou John Evans, da PVM Energy.

Os preços não se viram afetados pelo anúncio, no sábado, de ataques de drones ucranianos a refinarias russas no oblast de Krasnodar, durante uma investida noturna de grande envergadura.

