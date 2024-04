Um menino de dez anos acordou e encontrou o pai, a mãe e três irmãos mortos com disparos de arma de fogo. O caso ocorreu na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 22. As informações são da polícia local.





A polícia acredita que Jonathan Candy, 42 anos, matou sua esposa, Lindsay Candy, de 39 anos, e seus filhos Dylan Candy, de 18 anos, Ethan Candy, de 14 anos, e Lucas Candy, de 12 anos. Depois, Jonathan Candy teria tirado a própria vida.





Os investigadores acreditam que os disparos começaram após uma discussão entre os pais entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, diz reportagem da ABC News. Jonathan teria então pego uma arma e atirado várias vezes na esposa, antes de passar a atirar nos filhos pela casa.





Ainda não se sabe por que um dos filhos foi poupado ou qual foi o motivo dos disparos. A polícia não tinha registro de contato prévio com a família e não havia histórico de violência doméstica.





Leia também: Duas brasileiras morrem em acidente rodoviário no Chile

O menino está sob a custódia de parentes e não está ferido. Ele disse à polícia que estava dormindo e não teria ouvido os disparos. A porta de seu quarto estava fechada, e o ruído do ventilador em funcionamento poderia ter abafado o som dos tiros, disse o sargento Gary Knight. O garoto ligou para a polícia ao acordar e ver a família morta.





Em nota ao canal KFOR, a família Candy disse estar em destroçada. "Toda a nossa família ficou destroçada e confusa com tantas perguntas para as quais nunca teremos respostas. Jonathan era aquele cujas piadas e atitude boba mantinham todos sorrindo. Além desses eventos, seus filhos e esposa foram toda a sua vida."