A Espanha enviará mísseis para sistemas antiaéreos Patriot à Ucrânia, que pediu mais ajuda em equipamentos militares para resistir aos ataques russos, informou nesta quinta-feira (26) a ministra da Defesa, Margarita Robles.

Robles fez o anúncio do “envio de um conjunto de mísseis interceptadores antiaéreos Patriot de longo alcance” à Ucrânia durante uma reunião ministerial do chamado grupo de contato para a defesa do país, da qual participou por videoconferência, indicou um comunicado de seu ministério.

O texto não especificou o número de mísseis que serão enviados.

A Ucrânia admitiu que está em um momento crítico de sua defesa diante da invasão por parte da Rússia, porque não tem os meios de defesa antiaérea.

O presidente Volodimir Zelensky, que diz que seu país precisa de ao menos outros sete sistemas antiaéreos Patriot, afirmou há alguns dias que a Rússia conseguiu atacar uma importante central elétrica porque os defensores ucranianos ficaram sem mísseis.

Em uma reunião na segunda-feira, os ministros de Relações Exteriores e Defesa da União Europeia disseram que manterão a ajuda à Ucrânia, mas não se comprometeram de forma concreta com a entrega de equipamentos de defesa antiaérea.

O ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares, evitou responder às insistentes perguntas sobre se seu país cederia uma de suas unidades Patriot à Ucrânia.

du/eg/ic/jc