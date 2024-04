Os militares dos Estados Unidos começaram a construção de um cais para aumentar as entregas da ajuda desesperadamente necessária à Faixa de Gaza, anunciou o Pentágono nesta quinta-feira (25).

"Posso confirmar que os navios militares dos EUA (...) começaram a construir os estágios iniciais do cais temporário e da passagem no mar", disse o porta-voz do Pentágono, major-general Pat Ryder, aos jornalistas.

wd/st/aa/ic