Líquido no corredor assustou internautas



Um vídeo nas redes sociais mostra o susto dos passageiros de um voo ao ver um líquido escorrendo do banheiro de um avião no ar. Os passageiros da Spirit Airlines iam de Atlanta para Newark, nos Estados Unidos, com a cena.

Nas imagens, é possível ver o líquido escorrendo pelo corredor da aeronave, encharcando o carpete. Um dos passageiros disse que o momento causou uma correria no avião. “Os passageiros correram para levantar seus pertences e pés como um rio e depois correram pelo centro, quando o avião pousou”, contou ao Daily Mail.

A Spirit Airlines afirmou que o derramamento foi “água limpa e potável conectada a uma pia no banheiro traseiro”. Eles acrescentaram que “a manutenção resolveu o problema e liberou a aeronave para continuar com seu próximo voo programado”.

Algo parecido aconteceu em 2023, quando passageiros da EasyJet ficaram furiosos quando um passageiro fez cocô no chão do banheiro, atrasando o voo. Na época, os passageiros ficaram presos em Tenerife, nos Estados Unidos.

O piloto, na época, pediu calma. “Vamos passar a noite aqui, agora vamos tirar todo mundo... e organizar hotéis, então voltaremos amanhã de manhã”, mostrava um vídeo. No entanto, a EasyJet chegou a admitir que “não conseguiu encontrar quartos de hotel na área”, forçando os clientes a escolherem o seu próprio alojamento de última hora para passar a noite.

Outro problema que viralizou também aconteceu em 2023. Um avião que ia da Geórgia, nos Estados Unidos, para Barcelona, na Espanha, foi forçado a fazer meia-volta depois de um passageiro a bordo ter sofrido um ataque de diarreia que foi declarado um “risco biológico”.

Os pilotos decidiram fazer um pouso de emergência depois que um viajante “teve diarreia durante todo o avião”. “Esta é uma questão de risco biológico”, disse o piloto em um vídeo compartilhado no Twitter.