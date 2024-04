Galinha é sacrificada em sessão do Senado Mexicano

O Senado mexicano foi cenário, na quarta-feira (24/4), do sacrifício de uma galinha para oferecer o sangue do animal a Tlaloc, o deus pré-hispânico da chuva, em uma cerimônia organizada por um senador governista, que foi alvo de muitas críticas.

A cena inédita estava sendo transmitida nas redes sociais oficiais do Legislativo, mas foi interrompida pouco depois de um dos participantes, com o som de tambores ao fundo, degolar a galinha para obter o sangue do animal.

A cerimônia foi liderada pelo senador Adolfo Gómez, do partido governista Morena (Movimento Regeneração Nacional), e convocada nas redes institucionais do Senado.

El senador @AdolfoGomezHdez invita a la ofrenda por el día de la lluvia (Tláloc).

???? 24 de abril.

?? 10:00 horas. pic.twitter.com/NxmGzOY2Oc — Senado de México (@senadomexicano) April 24, 2024

Durante a tarde, a mesa diretora da câmara, controlada pelo partido governista, estabeleceu distância do evento e afirmou que era de responsabilidade individual de Gómez.

Leia também: Vídeo engana ao afirmar que há pressão internacional contra o Brasil

O Legislativo "não apoia de nenhuma maneira os fatos ocorridos e tomará as medidas disciplinares pertinentes com o senador responsável", afirma um comunicado.

???? La Presidencia del Senado de la República se deslinda de los hechos ocurridos hoy, en los que se realizó el sacrificio de un ave doméstica en el edificio sede de esta Cámara. pic.twitter.com/ni0G7V0Ykj — Senado de México (@senadomexicano) April 24, 2024

Gómez mencionou as tradições indígenas para justificar a cerimônia. A Constituição afirma que "as práticas dos povos originários devem ser respeitadas", declarou à imprensa.

Grupos de defesa dos direitos dos animais, no entanto, recordaram que maus-tratos e sacrifício de animais são proibidos na Cidade do México.

Leia também: Líderes de 18 países pedem ao Hamas que liberte reféns

A organização 'Anima Naturalis México' anunciou que denunciará o senador ao Ministério Público da capital e convocou um protesto para exigir a renúncia de Gómez.

*Com informações da Agência France-Presse