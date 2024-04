Em 21 de abril de 2024, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em uma manifestação convocada pelo ex-mandatário. Desde então, um vídeo que mostra a praia lotada de pessoas cantando o Hino Nacional foi visualizado mais de 50 mil vezes nas redes sociais com a alegação de que seria um registro do ato. Contudo, a gravação original é de setembro de 2022, quando Bolsonaro se reuniu com seus apoiadores no feriado da Independência.

“MANIFESTAÇÃO PACIFICA DO POVO BRASILEIRO EM APOIO AO PRESIDENTE BOLSONARO NA PRAIA DE COPACABANA NO RIO DE JANEIRO NO DIA DIA 21/04/2024!!!”, diz a legenda de um vídeo noFacebook.

Na sequência, que também circula noKwaie noX, é possível ver manifestantes vestidos de verde e amarelo reunidos em uma praia cantando o Hino Nacional.

O vídeo é compartilhado como se fosse um registro damanifestaçãode apoio ao ex-presidente que ocorreu na Praia de Copacabana, no último 21 de abril. O ato, segundo monitoramento realizado pela Universidade de São Paulo (USP), reuniu cerca de 32 mil pessoas.

Registro de 2022

Na gravação compartilhada no X, é possível ver a marca d’água do Kwai com o nome do usuário“Junior S Dimas”. Por meio de uma busca pelos vídeos publicados nessa conta, o Checamos localizou a mesma sequência em umapostagemde 8 de setembro de 2022.

Por meio de uma busca reversa com os frames do vídeo viral, a sequência foi localizada também em outrapublicaçãono Kwai feita em 30 de setembro de 2022.

Naquele mês, Bolsonaro realizou umato com apoiadoresem Copacabana durante o feriado do bicentenário da Independência do Brasil.

O Checamos também localizou umvídeo, publicado em fevereiro de 2023, que mostra o momento em que os apoiadores do ex-presidente cantam o Hino do Brasil nessa manifestação. A sequência é parte de uma matéria do jornalO Globosobre o ato de 2022. Na gravação, também é possível identificar elementos semelhantes aos do vídeo viral, como as palavras“Liberdade”,“Deus”,“Pátria”e“Família”no caminhão em que Bolsonaro está.

Já o trio elétrico em que Bolsonaro discursou este ano tinha apenas os dizeres“MANIFESTAÇÃO PACÍFICA”, como é possível ver em registros feitos peloUOLe pelaCNN Brasil.

Além disso, nas imagens virais, os manifestantes chegam a lotar a areia da praia, o que não aconteceu este ano.

Em imagens dos atos feitas pela AFP, em setembro de 2022, e pelo Getty Images, em abril de 2024, é possível observar também a diferença no volume de participantes.

O AFP Checamos tambémverificououtro conteúdo relacionado ao ato de 21 de abril de 2024.

