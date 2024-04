A filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lurian Cordeiro, não foi nomeada assessora parlamentar recentemente, nem recebe salário de R$ 37 mil, como afirmam usuários nas redes sociais. A alegação, que já havia circulado em 2019, voltou a ser compartilhada em abril de 2024. A nomeação de Cordeiro como assessora do senador Rogério Carvalho (PT) aconteceu há quase cinco anos e, segundo o portal do Senado Federal, seu salário é de aproximadamente R$ 16 mil mensais, sem ter direito aos adicionais mencionados nas publicações viralizadas.

“E quando você acha que o descondenado vai sossegar, aí é que ele apronta!”, diz uma das publicações que circulam noFacebooke noX. Elementos visuais da captura de tela compartilhada indicam que o material também circula no WhatsApp.

As publicações são compostas por uma imagem de Lurian Cordeiro mostrando o dedo do meio e o texto:“A MAIS NOVA MARAJÁ DO SENADO. Lurian Lula da Silva, a filha mais velha do ex-presidiário Lula, foi nomeada como Assessora de Imprensa, salário de R$ 37 mil ajuda de custos R$ 21 mil total de R$ 58 mil, incluso carro com motorista, plano de saúde ilimitado e apartamento funcional. A nomeação partiu do Senador Rogério Carvalho e foi publicada no diário oficial do senado”.

A mesma alegação circulou em dezembro de 2019 e já foiverificadapela AFP.

Naquela ocasião, a filha do mandatário havia acabado deassumiro cargo de assessora de imprensa do senador Rogério Carvalho (PT), como mostra a nomeação publicada no Boletim Administrativo do Senado em 12 de dezembro de 2019.

Uma consulta por“Lurian Cordeiro Lula da Silva”noportal de Transparência e Prestação de Contas do Senado Federalmostrou que a filha do presidente segue exercendo o cargo em abril de 2024.

A plataforma com dados oficiais também permite consultar seus rendimentos mensais atuais (referentes a março de 2024), que desmentem as publicações viralizadas. Segundo o portal, Lurian Cordeiro foi contratada para um cargo comissionado como assistente parlamentar que possui, atualmente, Estrutura Remuneratória Básica de R$ 16.892,80 - quantia consideravelmente inferior à citada nas publicações.

Além disso, o portal informa que o auxílio alimentação recebido por ela é de R$ 1.393,11, e não R$ 21 mil, como indicam os usuários.

De acordo com o site oficial do Senado, os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração.“É um cargo de confiança: cabe ao parlamentar a escolha da pessoa que exerce o cargo comissionado em seu gabinete”.

À AFP, a assessoria de imprensa do Senado desmentiu a alegação em 2019. Na ocasião, disse, em nota, que“os servidores comissionados do Senado Federal não recebem ajuda de custo e não têm direito a carro com motorista, plano de saúde ilimitado, ou apartamento funcional”, ao contrário do que indicam as postagens.

Uma busca reversa pela imagem que acompanha as publicações mostrou que o registro de Lurian Cordeiro foi feito emmarço de 2016pelo fotógrafo Wilton Junior, do jornal Estado de S. Paulo, durante uma manifestação em apoio a Lula.

Conteúdo semelhante foi verificado porUOL Confere,Agência LupaeEstadão Verifica.

