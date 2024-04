Uma delegação econômica norte-coreana viajou ao Irã, em uma visita incomum que gera preocupações sobre uma possível cooperação entre os dois países, informou nesta quarta-feira a imprensa oficial de Pyongyang.

A delegação, liderada pelo ministro das Relações Econômicas Externas, Yun Jong Ho, chegou ao Irã na segunda-feira, anunciou a agência estatal KCNA em um comunicado de apenas uma linha, que não revela mais detalhes.

A visita acontece depois de a Coreia do Norte fortalecer as relações militares com a Rússia nos últimos meses.

Seul afirma que Pyongyang enviou quase 7.000 contêineres de armas a Moscou para sua guerra na Ucrânia, possivelmente em troca da assistência técnica russa para seu programa de satélites espiões.

Irã e Rússia também são aliados militares e políticos. Moscou estaria utilizando drones iranianos na guerra na Ucrânia.

A visita revela a intenção norte-coreana de ampliar e aprofundar os vínculos com Teerã, provavelmente com o fornecimento de armas que o Irã poderia necessitar durante um eventual confronto com Israel, disse Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

"Esta visita merece muita atenção diante da situação entre Irã e Israel", declarou à AFP. Ele recorda que Teerã e Pyongyang são aliados de longa data, que cooperaram em programas armamentistas desde a década de 1980.

O Irã executou no dia 1º de abril um ataque com drones e mísseis contra Israel, em resposta ao bombardeio do consulado iraniano em Damasco.

Da mesma forma que Pyongyang forneceu armas a Moscou, poderia fazer o mesmo com Teerã "em troca de recompensas como petróleo e assistência financeira", acrescentou Hong Min.

