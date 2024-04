Os atletas que conquistarem uma medalha durante os Jogos Olímpicos poderão participar um dia depois de subirem ao pódio com seu metal precioso num "desfile" nos Jardins do Trocadero, rebatizado de "Parque dos Campeões", anunciou nesta terça-feira (23) a organização.

Esta zona turística, localizada em frente à Torre Eiffel, acolherá "um desfile de todos os medalhistas do dia anterior", diante de 13.500 pessoas, explicou Martin Fourcade, presidente da Comissão de Atletas de Paris-2024.

Este evento, que reunirá os medalhistas por modalidade esportiva e não por delegação, terá a duração de uma hora por dia e não será obrigatório para os atletas, disse Fourcade à AFP, acrescentando que será o "único contato que terão com o público" durante os Jogos.

No mesmo dia da obtenção da medalha, os atletas irão ao parque parisiense de La Villette, que será transformado no "Parque das Nações" com os diversos clubes nacionais.

A cidade de Paris será transformada para receber os Jogos Olímpicos, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto, um século depois da organização dos últimos na capital francesa.

A "Cidade Luz" terá 26 áreas para torcedores, além do Trocadero e La Villette, anunciou a Câmara Municipal de Paris em entrevista coletiva.

Com uma "capacidade média para 500 pessoas" cada, estes locais, que estarão abertos até às 23h, transmitirão as provas ao vivo.

As autoridades também organizarão uma "olimpíada distrital" antes dos Jogos e um "grande mergulho" no Sena no final de junho, no qual participará a prefeita Anne Hidalgo.

Uma 'péniche' – tradicional barco no rio Sena – acolherá a 'Pride House', em frente aos Invalides, uma área de torcedores dedicada à comunidade LGBGTQIA+ e à sua inclusão no esporte.

