Um vídeo com mensagens críticas e políticas sobrepostas a imagens de aeronaves da Embraer não foi produzido pela empresa brasileira, ao contrário do que indicam publicações com centenas de visualizações nas redes sociais. O conteúdo, que circula desde 2017, foi retirado de uma apresentação de aeronaves feita pela Embraer e divulgada durante a feira Paris Air Show do mesmo ano. Contudo, conforme foi confirmado pela empresa desde então, a sequência foi adulterada para incluir as frases críticas ao Brasil.

“Coragem da Embraer em fazer este filme..Coloca coragem aí. Uma chamada de consciência geral”, diz uma das publicações compartilhadas noFacebook, noInstagrame noX.

O vídeo também foi enviado aoWhatsAppdo AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem da sua veracidade.

Na sequência, imagens de aviões decolando são sobrepostas por frases críticas como“os juros mais altos do mundo”e“a energia mais cara do mundo”. Em seguida, o tom das mensagens se torna ligeiramente mais político, com afirmações como“os políticos mais corruptos do mundo”e“vamos resgatar o Brasil”, além de outras gramaticalmente incorretas, como “não temos muito motivos para orgulho”.

Contudo, apesar de ser composto por imagens divulgadas pela Embraer, o vídeo viral não foi feito pela empresa.

Apresentação de 2017

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google conduziu a umapublicaçãode 23 de junho de 2017 no canal“DAN TV, o canal do Defesa Aérea e Naval”no YouTube. Entretanto, as imagens não mostram os dizeres das sequências virais e são acompanhadas apenas por uma trilha sonora.

Na descrição, o canal indica que o conteúdo foi“produzido pela Embraer sobre a apresentação aérea do E195-E2 ‘Profit Hunter’ e do KC-390 durante o Paris Air Show 2017”.

Uma pesquisa pelas palavras-chave“Embraer”e“Paris Air Show 2017”levou à apresentação original, publicada no canal da Embraer no YouTube em 23 de junho de 2017. Nenhuma das frases que aparecem na sequência viral estão presentes no conteúdo.

Paris Air Showé considerada a maior feira de aviação do mundo e reúne instituições internacionais da indústria aeroespacial em um parque de exposições na capital francesa. Em 2017, durante o evento, que ocorreu de 17 a 25 de junho, a Embraerapresentouquatro de seus novos jatos: o avião de transporte C-390, a aeronave comercial E195-E2, o jato executivo Legacy 450 e o bimotor ERJ-145.

Em 17 de dezembro de 2017, a Embraer confirmou em umanotaque o conteúdo viralizado“trata-se, lamentavelmente, de um vídeo adulterado, de autoria anônima e, portanto, sem autorização da Companhia”.

Referências

Apresentação da Embraer publicada em 23 de junho de 2017 no YouTube

Vídeo original publicado em 23 de junho de 2017 no YouTube

Nota publicada pela Embraer em 17 de dezembro de 2017