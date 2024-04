O enxadrista indiano Dommaraju Gukesh, de apenas 17 anos, venceu no domingo o Torneio de Candidatos em Toronto (Canadá) e será o adversário do atual campeão mundial, o chinês Ding Liren.

Gukesh se tornou o vencedor mais jovem do torneio de grande prestígio, que foi disputado pela primeira vez na América do Norte.

O prodígio indiano também será o candidato mais jovem da história na disputa do título mundial, nem um duelo programado para o fim do ano com Ding Liren.

O adolescente indiano, que atualmente ocupa a 16ª colocação no ranking mundial, validou sua classificação graças aos empates com o americano Hikaru Nakamura e ao empate entre o russo Ian Nepomniachtchi e o americano Fabiano Caruana em outra partida.

Os quatro enxadristas aspiravam a posição de desafiante de Ding Liren e o resultado foi repleto de suspense, pois Caruana desperdiçou uma posição favorável para vencer seu adversário, o que lhe teria dado a oportunidade de um desempate contra Gukesh.

"Estou aliviado e feliz após esta partida maluca", disse Gukesh após seu triunfo histórico em Toronto no domingo.

"Eu estava com a mentalidade certa durante todo o evento. Do início ao fim, estava de bom humor, totalmente motivado e queria muito vencer o evento".

O torneio para definir o novo campeão do mundo deve acontecer até o fim do ano, mas a data e o local ainda não foram definidos.

Gukesh terá a oportunidade de se tornar o campeão mundial de xadrez mais jovem da história. "Não presto atenção em todos os recordes, mas é sempre bom falar deles", relativizou o jovem indiano.

O recorde de precocidade pertence ao lendário russo Garry Kasparov, que foi campeão pela primeira vez aos 22 anos.

Em caso de título mundial, Gukesh repetiria o feito de seu compatriota Viswanathan Anand, que foi o campeão de 2008 a 2013.

Nascido em 19 de maio de 2006, Gukesh esteve na briga pelo título do Torneio de Candidatos desde o início e assumiu a liderança da competição após vencer sua quinta partida contra o franco-iraniano Alireza Firouzja na penúltima rodada.

Gukesh prossegue com sua rápida ascensão no mundo do xadrez, depois de ter sido nomeado grande mestre, a maior distinção da modalidade, com apenas 12 anos, em 2019.

No próximo ranking mundial, que será divulgado no dia 1º de maio, ele subirá para o 6º lugar.

Número um do ranking e cinco vezes campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen decidiu não defender o título em 2023, alegando que estava esgotado com o formato de partidas longas.

A chinesa Tan Zhongyi, 32 anos, venceu a disputa feminina e conquistou o direito de desafiar a compatriota Ju Wenjun, atual campeã mundial.

