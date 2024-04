A Embaixada Brasileira no Irã orientou os brasileiros a estocarem comida, água e bateria, após ataque de Israel ao país na noite de quinta-feira (18/4). Em nota, o Itamaraty disse acompanhar com preocupação a escalada nas tensões entre as duas nações.



"O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada", escreveu o órgão.

O ministério acrescenta que o pedido também foi passado diretamente pelo ministro Mauro Vieira ao chanceler do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, em encontro bilateral ocorrido hoje na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York.



As agências de notícias estatais do Irã reportaram um série de ataques por mísseis na cidade de Isfahan, na região central do país, na noite desta quinta-feira (18/4). Oficiais do governo dos Estados Unidos confirmaram para as emissoras estadunidenses ABC, CNN e CBS, que o ataque teve autoria de Israel.

A cidade iraniana de Isfahan abriga instalações nucleares, no entanto, de acordo com a mídia estatal, os alojamentos não foram atingidos.