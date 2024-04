Um homem ateou fogo ao próprio corpo, nesta sexta-feira (19), em frente à corte de Nova York onde Donald Trump está sendo julgado, por razões ainda desconhecidas, segundo a polícia local.

O homem se tornou uma tocha humana antes de a polícia chegar e tentar conter as chamas com um extintor de incêndio, segundo a emissora CNN.

"Um homem ateou fogo em si mesmo do lado de fora da Suprema Corte. Ainda estamos reunindo detalhes no local", disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York.

Os bombeiros não responderam de imediato às perguntas feitas pela AFP.

Os meios de comunicação locais informaram que o homem foi levado para receber tratamento médico.

A cena aconteceu pouco depois que, dentro do tribunal, foi concluída a seleção dos jurados, 12 titulares e seis suplentes, que decidirão o destino de Trump neste julgamento histórico em que, pela primeira vez, um ex-presidente se senta no banco dos réus.

Trump, que busca voltar à Casa Branca nas eleições de novembro, é acusado de tentar ocultar pagamentos a uma ex-atriz pornô para comprar seu silêncio na reta final da campanha eleitoral de 2016, na qual saiu vitorioso.

