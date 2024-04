O portal de notícias g1 não publicou uma reportagem sobre um influenciador bolsonarista que teria sido multado em R$ 50 mil por curtir uma postagem de Elon Musk com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Publicações com essa alegação somam centenas de interações nas redes sociais desde 10 de abril de 2024. No entanto, a imagem que embasa as postagens contém sinais de manipulação e o conteúdo não consta no site de notícias, que informou não ter publicado o texto.

“Influenciador bolsonarista que curtiu comentário de Elon Musk contra Alexandre de Moraes é multado em R$ 50 mil reais”, lê-se em publicações noFacebook, noInstagram, noLinkedIne noTikTok, que compartilham o que parece ser a chamada de uma reportagem do g1, site de notícias do Grupo Globo, publicada no X.

O conteúdo circula após o bilionário sul-africanocriticarMoraes e obloqueiode perfis no X, determinado pela Justiça brasileira.

Muskcondenouas decisões de Moraes, que é relator noinquéritoque investiga milícias digitais, em seu perfil no X:“Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira”, escreveu em uma série depublicações.

Emresposta, Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),determinouque Musk seja incluído como investigado no inquérito das milícias digitais.

Não foi encontrado qualquer registro, no entanto, de que um influenciador partidário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha sido multado por curtir uma das publicações de Musk nesse contexto.

Uma pesquisa pelo termo“influenciador bolsonarista”nositedo g1 e noGooglenão exibiu qualquer reportagem com o título semelhante ao visto nas postagens virais e que tivesse sido publicado pelo veículo ou pela imprensa brasileira.

Uma busca semelhante no X (1,2,3), filtrando pelos conteúdos do perfil oficial do portal, tampouco trouxe resultados semelhantes.

Além de não haver registro da supostas matéria, uma comparação entre a captura de tela viral com reportagens do portal de notícias publicadas no X permite identificar indícios de manipulação, como a formatação do texto, o tamanho do logotipo do veículo em relação ao restante do material e a ausência do título — o conteúdo replicado nas redes traz apenas a indicação“de g1.globo.com”.

Além disso, é possível constatar que a data de publicação foi omitida do conteúdo viral, que indica apenas o mês e o ano da suposta reportagem:

Há, ainda, um erro de grafia no conteúdo viral, que afirma que a multa seria de“R$ 50 mil reais”, repetindo o símbolo e o nome da moeda. Em outrasreportagensdo veículo, é possível ver que é utilizado somente o símbolo da moeda, seguido dos numerais.

Contatada pelo Checamos, a assessoria de comunicação da Globo reiterou, em 16 de março de 2024, que“o conteúdo do print nunca foi publicado pelo g1”.

Uma busca por“influenciador”no site do STF exibiu apenas umartigode 14 de junho de 2023 — antes, portanto, da queda de braço envolvendo Elon Musk — sobre uma decisão de Moraes determinando o bloqueio de perfis do podcaster Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark, por difundir informações falsas sobre a Corte e instituições eleitorais.

Contatada pelo Checamos, a assessoria do STF não respondeu até a publicação deste texto.

O AFP Checamos já publicou outras verificações (1,2,3) sobre supostas matérias publicadas pelo g1.

Este conteúdo também foi verificado porAos FatoseUOL Confere.

