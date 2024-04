SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos dois brasileiros foram agredidos após serem questionados sobre a própria nacionalidade em Limerick, na Irlanda.





Uma das vítimas precisou ser socorrida ao hospital. No último dia 13, Roberto Gomes Junior, 33, afirmou que voltava do trabalho com o irmão, 28, quando foi abordado por um homem que questionou a nacionalidade deles. Ao ouvir que Roberto era brasileiro, o criminoso tirou um objeto das calças e o golpeou na cabeça.





O brasileiro levou seis pontos na testa e pagou uma conta de 100 euros (cerca de R$ 550) no hospital. Ele precisou parar de trabalhar por dias para se recuperar e, mesmo sem estar totalmente apto devido aos ferimentos, pretende voltar ao trabalho neste sábado (20) para não perder a renda.





Natural de Duque de Caxias (RJ), ele pensa em adiantar a volta para casa. Roberto pretendia voltar ao Brasil após o verão europeu, no segundo semestre deste ano, mas, após o ataque, pensa em juntar dinheiro para fazer isso antes.





Dois casos são investigados, afirma polícia irlandesa. Em nota enviada à repotagem, a Garda informou que recebeu duas ocorrências de violência contra brasileiros em Limerick, no mesmo dia, cometidas a uma distância de 3 quilômetros uma da outra.





Itamaraty foi procurado pela reportagem. O órgão foi questionado sobre se acompanha as denúncias de violência contra brasileiros na região, mas não deu retorno sobre o assunto até o momento.





Eu só não vou embora neste sábado (20) porque eu não tenho o dinheiro suficiente. Não é só o dinheiro da passagem, eu preciso de algo para começar a minha vida de novo no Brasil. Também não volto neste sábado (20) porque comecei uma luta aqui contra esse tipo de ataque.Roberto Gomes Junior, em entrevista ao UOL