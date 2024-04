Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram nesta sexta-feira (19) a "todas as partes" que "impeçam uma nova escalada" no Oriente Médio após as explosões que abalaram o Irã nesta sexta-feira (19).

"À luz dos ataques de 19 de abril, pedimos a todas as partes que trabalhem para evitar uma nova escalada. O G7 continuará trabalhando nesta direção", afirmaram os representantes das sete grandes potências industrializadas em um comunicado, no final de um encontro na ilha italiana de Capri.

O chanceler italiano, Antonio Tajani, cujo país preside este fórum político e econômico este ano, declarou em uma coletiva de imprensa que a agenda da reunião desta sexta-feira de manhã foi modificada para incluir as explosões no Irã.

"O G7 está trabalhando para conseguir uma desescalada", disse ele, acrescentando que "os Estados Unidos foram informados no último minuto" dos ataques. O Irã "reabriu seu espaço aéreo", disse ele.

Várias explosões abalaram nesta sexta-feira o centro do Irã, no que as autoridades americanas apresentaram como um ataque israelense em retaliação aos drones e mísseis disparados por Teerã contra Israel no sábado passado.

A agência de notícias iraniana Tasnim, citando "fontes bem informadas", negou por sua vez que o país tenha sofrido um ataque "do exterior".

