O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou nesta quinta-feira (18) um plano contra a violência entre jovens, com foco na restabelecimento da autoridade e na responsabilização dos pais.

Nas últimas semanas, a França foi abalada por uma série de agressões envolvendo menores de idade, especialmente o espancamento fatal, no início do mês, de Shemseddine, de 15 anos, nos arredores de Paris.

A morte causou comoção em todo o país, especialmente porque ocorreu dias depois de outro ataque violento a uma estudante do Ensino Médio em Montpellier, no sul da França, que conseguiu sair do coma.

As agressões reacenderam o debate sobre autoridade e alguns partidos, como o Reagrupamento Nacional (RN), de extrema direita, acusaram o governo do presidente liberal Emmanuel Macron de não fazer o suficiente a respeito.

Em um discurso no subúrbio parisiense de Viry-Châtillon, onde Shemseddine foi morto, Attal condenou o "vício de alguns de nossos adolescentes em violência" e pediu "um verdadeiro choque de autoridade" para conter o problema.

"Há duas vezes mais adolescentes envolvidos em casos de agressão, quatro vezes mais em tráfico de drogas e sete vezes mais em assalto à mão armada do que na população em geral", disse ele.

Entre as medidas anunciadas está a extensão da escolaridade obrigatória para todos os dias da semana, entre as 08h e as 18h, começando nos bairros com mais problemas.

"Durante o dia, o lugar (dos jovens) é na escola, para trabalhar e aprender", disse Attal, que fez o discurso para coincidir com seus primeiros 100 dias no cargo.

