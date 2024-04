Os ainus, um povo indígena do norte do Japão, perderam nesta quinta-feira (18) um julgamento sem precedentes no qual reivindicavam o direito de pescar salmão com mais liberdade nos rios, como seus antepassados faziam antes da colonização japonesa de suas terras.

Basicamente, uma lei de proteção à pesca proíbe a pesca de salmão nos rios de todo o país. No entanto, a nação Raporo Ainu, uma comunidade ainu na grande ilha nortenha de Hokkaido, tem buscado uma isenção nos tribunais desde 2020.

Atualmente, os ainus só podem pescar salmão mediante autorização especial do governador do departamento e apenas com o propósito de transmitir seu patrimônio cultural.

A ação perante o tribunal de Sapporo, a capital do departamento, visava "recuperar os direitos que foram tirados de nossos antepassados", disse em fevereiro à imprensa Hiromasa Sashima, membro da comunidade da nação Raporo Ainu.

Mas seu pedido foi rejeitado, confirmou um porta-voz do tribunal à AFP.

O presidente do tribunal determinou que um grupo específico de pessoas não poderia ter direitos "inerentes" para pescar salmão nos rios, nem mesmo de forma limitada, relatou a emissora pública NHK.

Os demandantes estão considerando apelar, de acordo com veículos de comunicação locais.

