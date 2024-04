Uma parceria público-privada destinada a expandir a mineração de lítio no Chile fará com que o país volte a ser o maior produtor do metal fundamental para a transição energética, disse o ministro das finanças chileno, Mario Marcel, em uma entrevista à AFP.

"O Chile vai retomar exatamente o lugar que ocupava em termos de produção" até 2016 quando a Austrália assumiu a liderança mundial na produção de lítio, disse Marcel.

Nos últimos anos, o lítio tem crescido em importância na economia chilena. Entre 2013 e 2021, as exportações de carbonato de lítio representaram, em média, 0,8% do total das vendas externas. Em 2022, elas já atingiram 8,4% das exportações e, em 2023, 5,3%, de acordo com o Banco Central.

O Chile tem as maiores reservas de lítio do mundo, com 41% do total, seguido pela Austrália (25,4%), Argentina (9,8%) e China (6,7%), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Há um ano, o presidente Gabriel Boric apresentou sua Estratégia Nacional de Lítio, que inclui a participação do Estado no ciclo de produção, parcerias com empresas privadas para a exploração do chamado "ouro branco" e também a possibilidade de exploração exclusivamente privada em várias salinas no norte do Chile.

O lítio é um mineral fundamental para a produção de baterias para a mobilidade elétrica, que está sendo promovida no mundo como uma estratégia contra as emissões dos veículos a combustão.

- Retomar a liderança -

P: O Chile está ficando para trás na corrida para produzir lítio?

R: "O Chile ficou para trás como resultado da licitação fracassada de 2021 (durante o governo do falecido Sebastián Piñera, que foi anulada pelos tribunais após uma contestação das comunidades indígenas). Mas se recuperou com o acordo entre a Codelco (a empresa estatal que é a maior produtora de cobre do mundo) e a SQM (uma importante empresa privada de mineração de lítio). Ao mesmo tempo, ela poderá promover novos projetos.

"Isso é o que permitirá que a produção de lítio do Chile, até o final do atual governo (em março de 2026), aumente em cerca de 50% e depois dobre em 10 anos. Quando isso acontecer, o Chile retomará exatamente o lugar que ocupava em termos de produção" de lítio.

A aliança entre a Codelco e a empresa privada SQM busca expandir a extração nas salinas de Atacama, uma das maiores reservas mundiais do mineral e o local onde o Chile explora todo o lítio que exporta.

P: O presidente Boric comparou a estratégia do lítio à nacionalização do cobre em 1969 e 1971. O governo considerou a nacionalização total do lítio?

R: "Não se pode nacionalizar algo que já é propriedade do Estado. O que está acontecendo aqui é que o governo está procurando mecanismos para incorporar o setor privado na exploração de algo que é propriedade do Estado".

"Essa fórmula a que finalmente se chegou, que consiste em parcerias público-privadas e, em seguida, projetos que podem ser desenvolvidos pelo setor privado (...), é o que é necessário para estar em conformidade com a legislação existente no Chile.

P: A Empresa Nacional de Lítio foi descartada?

R: "Ela ainda está em pauta, mas, para fins de avanço do processo, foi decidido avançar com as empresas públicas existentes: Codelco e a Empresa Nacional de Mineração (Enami)".

P: A Codelco, uma empresa de mineração de cobre com uma queda recorde de 8,4% na produção no ano passado, também é capaz de enfrentar o desafio do lítio?

R: "Pouco a pouco, ela começará a melhorar e um primeiro passo nessa direção será que, em 2024, a produção física (de cobre) aumentará pela primeira vez em vários anos (...) Não vemos esse projeto (de lítio) como um risco que atrapalharia a gestão da Codelco".

O governo chileno anunciou na segunda-feira que espera que três a cinco novos projetos de mineração de lítio sejam desenvolvidos nos próximos dois anos.

ps/pa/mr/mar/dd/aa