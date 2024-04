O ator britânico Hugh Grant anunciou nesta quarta-feira no X (antes Twitter) que firmou um acordo de indenização com o jornal The Sun, processado por coleta ilegal de informações.

Hugh Grant, de 63 anos, que ganhou "uma grande quantia em dinheiro", denunciou o The Sun e seu grupo editorial, NGN, por "pirataria telefônica, coleta ilegal de informações e escutas telefônicas", lembrou o ator. Grant os acusava também de entrar em seu apartamento e de implantar microfones em seu carro.

O NGN "afirma ser completamente inocente", escreveu o ator e, "como ocorre frequentemente com pessoas completamente inocentes, me ofereceu uma grande quantia em dinheiro para evitar que este assunto acabe na Justiça", ironizou.

O caso seria julgado em janeiro de 2025.

Em uma audiência preliminar, nesta quarta-feira, o advogado do NGN, Anthony Hudson, indicou que as duas partes chegaram a um acordo "recentemente" e que "foi concluído sem reconhecimento de responsabilidade", acrescentou um porta-voz do NGN.

Hugh Grant disse no X que gostaria que o caso fosse julgado, mas devido às normas que regem os processos civis, teria que pagar pelas custas de ambas as partes caso o tribunal concedesse uma indenização inferior à proposta pelo NGN.

O ator acrescentou que doará o dinheiro a grupos que denunciam "os mais graves excessos da nossa imprensa, de propriedade de oligarcas".

Entre essas associações figura a Hacked Off, da qual Hugh Grant faz parte do conselho diretor.

O príncipe Harry iniciou um processo semelhante contra o NGN e seu julgamento está previsto para janeiro. Esta é uma de várias ações que apresentou contra meios britânicos.

Em fevereiro, seu advogado anunciou um acordo com a MGN, editora do Daily Mirror, acusada de coleta ilegal de informações. Harry obteve uma "quantia substancial" na ocasião, segundo o advogado, que não revelou o valor.

Harry, de 39 anos, guarda um grande rancor da imprensa sensacionalista, que aponta como responsável pela morte da mãe, Lady Diana, em um acidente de carro enquanto fugia de 'paparazzi' em Paris em 1997.

