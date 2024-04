Cerca de 70 pessoas morreram desde sábado devido às enchentes no Afeganistão, anunciou um funcionário do Departamento de Gestão de Desastres Naturais nesta quarta-feira (17).

"Continuou chovendo no Afeganistão depois do Eid al Fitr [feriado que marca o fim do jejum muçulmano do Ramadã] e cerca de 70 pessoas morreram" nos últimos cinco dias, anunciou o responsável, Janan Sayeq, em um vídeo.

Cinquenta e seis pessoas ficaram feridas pelas chuvas, que destruíram mais de 2.600 casas e mataram mais de 2.000 cabeças de gado, segundo o porta-voz.

Quase 20 das 34 províncias do Afeganistão registram atualmente chuvas intensas, incluindo a província de Cabul.

Essas enchentes afetam quase todas as regiões na primavera, o tradicional período chuvoso no Afeganistão.

As fortes chuvas nas últimas três semanas de março causaram a morte de cerca de sessenta pessoas.

O Afeganistão viveu um inverno muito seco e está sendo fortemente afetado pela mudança climática, para a qual está extremamente mal preparado, segundo os especialistas.

