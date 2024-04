Em 13 de abril de 2024, o Irã lançou um ataque com drones a Israel sem precedentes. O episódio fez com que moradores de Jerusalém precisassem de abrigo para se proteger dos bombardeios. Diante disso, publicações com mais de 25 mil visualizações alegam que um vídeo mostra israelenses fugindo para bunkers. Contudo, a gravação foi feita no início de abril na entrada do hotel Four Seasons em Buenos Aires e mostra uma multidão que esperava o cantor britânico Louis Tomlinson, ex-membro da banda One Direction.

“Israelenses correndo para bunkers”, aponta trechos da legenda que acompanha o vídeo noTelegram, noX, noKwai, noFacebooke noInstagram.

A mesma alegação também circula em outros idiomas, comoinglêseespanhol, e foi compartilhada pela agência russaSputnik.

A filmagem mostra uma multidão gritando e correndo em uma rua à noite e viralizou após umataquesem precedentes do Irã a Israel, em 13 de abril de 2024. O episódio foi umarespostaaoataqueque atingiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria, em 1 de abril, atribuído a Israel, queprometeuresponder.

O episódio elevou as tensões no Oriente Médio seis meses após o início da guerra entre o Hamas e Israel. Em Jerusalém, diversos moradorescorrerampara se proteger da ofensiva iraniana. Mas, diferentemente do que as publicações virais apontam, a gravação não mostra israelenses fugindo para bunkers.

Uma busca reversa com fragmentos da sequência não permitiu encontrar a origem da filmagem, mas umapublicaçãono X recebeu uma nota de comunidade informando que a cena foi gravada na Argentina. Em postagens em outros idiomas com a alegação, internautas informaram que, na realidade, o vídeo mostra uma multidão de fãs aguardando o cantor britânicoLouis Tomlinson(1,2) no início de abril.

Com essa informação, foi possívellocalizargeograficamente o hotel Four Seasons, onde o artista estava hospedado. Ao comparar imagens do Google Maps do hotel e da sequência viral, é possível identificar similaridades entre a faixa de pedestres, edifícios, placas e outros elementos:

A gerente de relações públicas do hotel,Delfina Daponte, confirmou à AFP em e-mail enviado em 15 de abril que o vídeo mostra“nossa propriedade localizada em Buenos Aires, na Argentina”.

Ela complementou:“Havia fãs esperando por uma celebridade que se hospedou no hotel há dois finais de semana. Nada a ver com Israel”.

Registros compartilhados nas redes sociais por fãs mostram Tomlinson no hotel (1,2) se encontrando com uma multidão, em uma paisagem similar à vista no vídeo viral.

O cantor esteve na América Latina e visitou Buenos Aires para promover a sua turnêFaith in The Future, que passará pela Argentina em 18 de maio.

A conta oficial de Tomlinson no TikTok tambémcompartilhouum vídeo, em 7 de abril de 2024, do encontro do artista com fãs do lado de fora do hotel.

@lthqofficial

Meeting fans in Buenos Aires, Argentina. Louis will be back next month performing at Velez Sarsfield on his

#FITFLatinAmerica

? original sound - lthqofficial

A cena viral parece ter sido gravada em 6 de abril de 2024, de acordo com as publicações feitas por fãs e pelo portal argentino Infobae, quepublicounesse dia uma matéria sobre a chegada de Tomlinson à Argentina.

Segundo o meio de comunicação, houve gritaria de uma multidão de fãs quando o cantor chegou ao aeroporto e quando esteve do lado de fora do Four Seasons para tirar fotos e autografar objetos.

A AFP tentou contato com o empresário do cantor, mas não obteve retorno até o momento.

Outras alegações sobre o Oriente Médio foramverificadasanteriormente pelo AFP Checamos.

Referências

Localização do Four Seasons no Google Maps

Publicações no X desmentindo a alegação (

1

,

2

)

Publicações de fãs sobre a visita de Louis Tomlinson (

1

,

2

)

Publicação oficial de Louis Tomlinson

Notícia do Infobae sobre passagem de Louis Tomlinson pela Argentina