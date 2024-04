Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total foi visto em grande parte da América do Norte. Desde então, publicações com mais de 2,2 milhões de visualizações nas redes sociais compartilham um suposto registro do evento astronômico em Toronto, no Canadá. Contudo, a imagem foi publicada originalmente no Dia da Mentira – antes do eclipse – por um usuário que confirmou que ela foi gerada por inteligência artificial.

“Registros incríveis revelam a beleza do eclipse desta segunda feira, 08 de abril”, lê-se no texto sobreposto a uma imagem compartilhada noInstagramque mostra um eclipse atrás daTorre CN, em Toronto.

O suposto registro circula também noTelegram, noFacebook, noX, noKwai, e em publicações eminglêseespanhol.

O conteúdo começou a ser compartilhado após pessoas de toda a América do Norte sereuniremno último dia 8 de abril para ver o eclipse solar. Em Toronto, foi possível assistir umacobertura de 99%do Sol pela Lua, de acordo com a Royal Astronomical Society of Canada.

Contudo, a imagem viral não é autêntica.

Uma daspostagensem inglês que afirmava mostrar o arranha-céu durante o evento cósmico foi compartilhada às 13H27, no horário do Brasil (16H27 GMT) - enquanto o auge dacoberturaemTorontofoi quase três horas depois, por volta das 16H19, no horário de Brasília (19H19 GMT).

Umabusca reversalevou a uma fotopostadaoriginalmente no Instagram pelo perfil “Tayrontoo” em 1º de abril com uma legenda explicando que se trata de uma piada do Dia da Mentira. Taylor Holm, o criador da conta, confirmou à AFP que a imagem não era uma foto do eclipse de 8 de abril.

“Diz claramente no meu Instagram que é[uma]imagem de IA, que fiz para o Dia da Mentira, bem mais de uma semana antes de qualquer eclipse solar real”, disse Holm em um e-mail de 9 de abril.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Taylor Holm | Toronto Digital Creator (@tayrontoo)

Algumas publicações quecompartilhama imagem dão crédito a Holm, sem esclarecer que a imagem original foi publicada dias antes do eclipse.

Os usuários que comentaram a publicação de Holm após o eclipse também apontaram que a imagem não parecia possível, já que o tempo estavanubladoem Toronto durante o eclipse.

De acordo com relatos da mídia local (1,2), a última vez que um eclipse solar total foi visível em Toronto foi em 1925. Um eclipse anular do Sol passou sobre o Canadá em 2021 e há imagens dacobertura jornalísticadesse evento mostrando a Lua bloqueando uma parte do Sol atrás da Torre CN.

A AFP tambémverificououtro conteúdo relacionado ao eclipse de 2024.

