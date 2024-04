A Tesla planeja cortar "mais de 10%" de sua força de trabalho em todo o mundo, de acordo com o site de notícias Electrek, que publicou nesta segunda-feira (15) um e-mail do CEO Elon Musk anunciando a medida.

Os cortes de empregos foram necessários após o "rápido crescimento" que levou à duplicação de funções, destacou Musk no e-mail aos funcionários, de acordo com o Electrek, um site focado em veículos elétricos.

"Não há nada que eu odeie mais, mas tenho que fazê-lo. Isto nos permitirá ser enxutos, inovadores e ávidos pelo próximo ciclo da fase de crescimento", declarou ele.

O anúncio acontece quase 10 depois de a Tesla informar uma diminuição nas entregas de automóveis no primeiro trimestre, em um relatório que decepcionou investidores.

A empresa de Musk também determinou uma série de reduções nos preços dos veículos elétricos em resposta à crescente concorrência e à desaceleração do crescimento da procura em alguns mercados.

No final do ano passado, a Tesla iniciou as entregas do Cybertruck, um veículo inspirado na era espacial que Musk promoveu, ao mesmo tempo que alertou que sua produção levaria tempo para atingir rentabilidade.