O jovem atleta lituano Mykolas Alekna quebrou neste domingo (14) o recorde mundial de lançamento de disco, vigente há quase 38 anos, ao marcar 74,35 metros em um torneio realizado em Ramona (Oklahoma, Estados Unidos).

Alekna, medalhista de prata no Mundial de 2022 em Eugene e medalhista de bronze no ano passado no Mundial de Budapeste, conseguiu assim quebrar o recorde mais antigo do atletismo masculino.

A melhor marca até então eram os 74,08m estabelecidos por Jürgen Schult, representante da antiga República Democrática Alemã, em 6 de junho de 1986.

Até este domingo, o recorde de Schult permanecia o mais longo da história do atletismo masculino, superando o de Jesse Owens no salto em distância, que durou 25 anos e 79 dias.

O recorde mundial mais antigo de todo o atletismo é detido desde julho de 1983 pela tcheca Jarmila Kratochvilova (que então competia pela Tchecoslováquia) quando correu os 800 metros rasos em 1 minuto e 53,28 segundos.

Alekna, 21, desbancou Schult em sua quinta tentativa no torneio Oklahoma Throws Series World Invitational, um evento menor no calendário de atletismo dedicado exclusivamente a competições de arremesso.

A melhor marca anterior deste aluno da Universidade da Califórnia em Berkeley era de 71,00m, obtida em abril de 2023.

O atleta, um dos favoritos ao pódio nos Jogos de Paris, é filho de Virgilijus Alekna, vencedor de dois ouros olímpicos (2000 e 2004) e um bronze (2008) e dois títulos mundiais (2003 e 2005).

Até este domingo, Virgilijus Alekna detinha a segunda melhor marca mundial com os 73,88m que conseguiu em 2000.

Neste domingo o jovem Mykolas se beneficiou do vento forte e das condições favoráveis em Ramona, onde a cubana Yaimé Pérez já havia impressionado no sábado com um lançamento de 73,09m.

Esse recorde foi o maior da categoria feminina desde 1989, embora tenha ficado a mais de três metros do recorde mundial da alemã Gabriele Reinsch (76,80m em 1988).

