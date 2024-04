A Salernitana foi goleada em Roma pela Lazio (4-1), nesta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 32ª rodada da Serie A italiana, sofrendo assim a 21ª derrota na temporada, o que deixa o clube de Salerno a um passo da queda para a Serie B.

A Lazio venceu com uma dobradinha do brasileiro Felipe Anderson (7' e 35'), um gol do uruguaio Matías Vecino (14') e um do atacante dinamarquês Gustav Isaksen, que fechou o placar nos últimos minutos (87').

A lanterna Salernitana está a doze pontos da 'zona de salvação', que atualmente é fechada pelo Hellas Verona, mas poderá terminar o fim de semana a 15 pontos desse 17º lugar.

Com seis jogos pela frente, seria necessário que o último colocado vencesse todos eles para garantir a permanência, sendo que das 32 partidas que disputou obteve apenas duas vitórias. A última remonta ao final de dezembro.

A Lazio, que não contou com Ciro Immobile e Matteo Guendouzi, reagiu após duas derrotas consecutivas, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, contra a Juventus (2-0), e no campeonato italiano, diante da Roma (1-0).

A nova Lazio do técnico Igor Tudor subiu uma posição, para o 7º lugar, a um ponto da Atalanta, que ocupa a última vaga de classificação para as competições europeias, mas tem dois jogos a menos.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lazio - Salernitana 4 - 1

- Sábado:

(10h00) Lecce - Empoli

(13h00) Torino - Juventus

(15h45) Bologna - Monza

- Domingo:

(07h30) Napoli - Frosinone

(10h00) Sassuolo - Milan

(13h00) Udinese - Roma

(15h45) Inter - Cagliari

- Segunda-feira:

(13h30) Fiorentina - Genoa

(15h45) Atalanta - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 82 31 26 4 1 75 15 60

2. Milan 68 31 21 5 5 60 34 26

3. Juventus 62 31 18 8 5 45 24 21

4. Bologna 58 31 16 10 5 45 25 20

5. Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

6. Atalanta 50 30 15 5 10 55 34 21

7. Lazio 49 32 15 4 13 41 35 6

8. Napoli 48 31 13 9 9 48 38 10

9. Torino 44 31 11 11 9 31 29 2

10. Fiorentina 43 30 12 7 11 42 35 7

11. Monza 42 31 11 9 11 34 41 -7

12. Genoa 38 31 9 11 11 34 38 -4

13. Cagliari 30 31 7 9 15 32 52 -20

14. Lecce 29 31 6 11 14 26 48 -22

15. Udinese 28 31 4 16 11 30 47 -17

16. Empoli 28 31 7 7 17 25 47 -22

17. Hellas Verona 27 31 6 9 16 28 42 -14

18. Frosinone 26 31 6 8 17 38 61 -23

19. Sassuolo 25 31 6 7 18 36 59 -23

20. Salernitana 15 32 2 9 21 26 68 -42

