O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta sexta-feira (12) que Israel e Estados Unidos estão "lado a lado" frente à ameaça do Irã, após manter conversas com o chefe do Comando Central do Exército americano, Michael Kurilla.

"Nossos inimigos pensam que podem separar Israel e Estados Unidos, mas é bem o contrário: estão nos unindo e fortalecendo nossos laços", disse Gallant em um comunicado, depois de os dois conversarem sobre as ameaças do Irã de realizar represálias por um ataque contra seu consulado na Síria, atribuído a Israel. "Estamos lado a lado", acrescentou.

