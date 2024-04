As inundações na cidade russa de Orenburg se tornaram "críticas" nesta sexta-feira (12) pelo aumento do nível do rio Ural, o que obrigou as autoridades a realizar "retiradas maciças".

"Estado soando as sirenes na cidade. Isso não é um exercício", escreveu o prefeito dessa localidade de meio milhão de habitantes, Sergei Salmin, no Telegram.

"Uma retirada maciça está em curso", disse. A situação é crítica. Não percam tempo!", disse, pedindo aos habitantes que saiam de suas casas imediatamente.

Segundo ele, o nível do rio Ural alcançou os 11,43 metros, ou seja, mais de dois metros acima do nível considerado "crítico" pelas autoridades.

As inundações, que também afetam o vizinho Cazaquistão, se devem às fortes chuvas, combinadas com o rápido aumento das temperaturas, que derreteu a neve e o gelo que cobre rios e córregos.

Mais de 10.700 pessoas foram retiradas da região de Orenburg, onde há cerca de 11.700 casas inundadas, segundo as autoridades regionais.

Outras tiveram que fazer o mesmo na região de Kurgan, mais a leste, e na região de Tomsk, onde a forte vazão do rio Tom ameaça várias cidades.

Por sua vez, os funcionários asseguraram que a situação estava melhorando em Orsk, a segunda maior cidade da região de Orenburg, inundada após o rompimento de uma barragem, alegando que o nível do rio Ural, que a atravessa, estava baixando.

Na segunda-feira, ocorreram manifestações na Rússia - algo incomum no país devido à forte repressão - para protestar contra a gestão da crise.

bur/tw/meb/jvb/dd