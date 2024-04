O Bayer Leverkusen, do técnico Xabi Alonso, terá neste fim de semana a primeira oportunidade de conquistar o primeiro título da Bundesliga de sua história. Para isso, bastará vencer em casa o Werder Bremen (12º) no domingo.

Há algumas semanas, ninguém na Alemanha duvida que o Leverkusen encerrará o reinado do Bayern de Munique, campeão ininterrupto desde 2013. A única dúvida é saber quando.

Com 16 pontos de vantagem sobre o Bayern, faltando seis rodadas para o fim do campeonato (18 pontos em jogo), o Leverkusen tem a primeira oportunidade de conquistar o 'Meisterschale' (nome pelo qual é conhecido o troféu entregue ao campeão) neste fim de semana.

É até possível que nem seja necessário esperar pelo jogo do Leverkusen, no domingo, se o Bayern não conseguir derrotar o Colônia (17º) em casa no sábado e o Stuttgart (empatado em terceiro com 60 pontos) tampouco vencer o Eintracht (6º).

Em circunstâncias normais, ninguém duvidaria da vitória do Bayern contra uma equipe que luta para evitar o rebaixamento, mas é menos óbvio se for observada a trajetória do clube bávaro nesta temporada, especialmente nesta reta final.

Duas derrotas nas últimas duas rodadas, contra o Borussia Dortmund (2-0) e o Heidenheim (3-2), praticamente acabaram com qualquer chance do Bayern de continuar na luta pela taça.

Além do título, o Leverkusen também tem o desafio de vencer o campeonato sem perder uma única partida: por enquanto soma 24 vitórias e 4 empates.

Uma sequência de triunfos que se estendeu às outras competições, e que levou o time e sua torcida a sonharem com uma tríplice coroa histórica.

Até hoje o clube fundado pela multinacional Bayer conquistou em sua história apenas uma Copa da Alemanha, em 1993, e a Copa de Uefa, em 1988.

- Luta pelo vice -

Além do título da Bundesliga, o time comandado por Xabi Alonso está na briga pela Liga Europa (joga nesta quinta-feira a partida de ida das quartas de final contra o West Ham) e pela Copa da Alemanha (vai enfrentar o Kaiserslautern na final no dia 25 de maio).

Na luta pelas posições na zona da Liga dos Campeões e considerando quase certas as presenças de Bayer, Bayern e Stuttgart, a vaga restante será disputada entre Leipzig e Dortmund, ambos empatados com 53 pontos.

O Leipzig vai receber o Wolfsburg (14º) no sábado, enquanto o Dortmund visitará o outro Borussia, o Mönchengladbach (11º).

Porém, é provável que, devido ao coeficiente da Uefa, a Alemanha tenha um quinto representante na próxima Liga dos Campeões, que lançará o seu novo formato e ampliará o número de times participantes.

-- Programação da 29ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Augsburg - Union Berlin

- Sábado:

(10h30) Bayern de Munique - Colônia

Bochum - Heidenheim

RB Leipzig - Wolfsburg

Mainz - Hoffenheim

B. Mönchengladbach - Borussia Dortmund

(13h30) Stuttgart - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Darmstadt - Freiburg

(12h30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 76 28 24 4 0 69 19 50

2. Bayern de Munique 60 28 19 3 6 80 36 44

3. Stuttgart 60 28 19 3 6 64 34 30

4. RB Leipzig 53 28 16 5 7 64 33 31

5. Borussia Dortmund 53 28 15 8 5 55 33 22

6. Eintracht Frankfurt 42 28 10 12 6 43 36 7

7. Augsburg 36 28 9 9 10 45 46 -1

8. Hoffenheim 36 28 10 6 12 48 53 -5

9. Freiburg 36 28 10 6 12 40 52 -12

10. Heidenheim 33 28 8 9 11 41 49 -8

11. B. Mönchengladbach 31 28 7 10 11 49 54 -5

12. Werder Bremen 31 28 8 7 13 36 44 -8

13. Union Berlin 29 28 8 5 15 25 43 -18

14. Wolfsburg 28 28 7 7 14 34 47 -13

15. Bochum 26 28 5 11 12 33 58 -25

16. Mainz 23 28 4 11 13 26 46 -20

17. Colônia 22 28 4 10 14 23 49 -26

18. Darmstadt 14 28 2 8 18 28 71 -43

