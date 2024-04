No dia 8 de abril de 2024, um eclipse solar total pôde ser observado em diversas cidades do norte do México, do leste dos Estados Unidos e do nordeste do Canadá. Desde então, uma gravação de pessoas que testemunham o fenômeno natural em frente ao mar acumulou mais de 4,3 mil interações nas redes sociais, junto à alegação de que foi feita no porto mexicano de Mazatlán, Sinaloa. Mas a sequência, na verdade, foi registrada durante um eclipse na cidade de La Serena, no Chile, em julho de 2019.

“Um eclipse total do sol encantou os moradores de Mazatlán, no México, nesta segunda-feira, dia 8”, diz uma das publicações compartilhadas noInstagram. O conteúdo circula também noFacebooke noX.

De fato, em 8 de abril de 2024, ocorreu umeclipse solar totalna América do Norte, fenômeno astronômico em que a Lua fica entre a Terra e o Sol. No México, océu escureceuem alguns locais dos estados de Sinaloa, Durango e Coahuila.

O vídeo viral, porém, não tem relação com esse acontecimento.

Uma busca reversa no Google com uma das imagens do vídeo levou a umapublicaçãocom a mesma sequência feita no X no último 28 de março. Segundo a legenda, o fenômeno foi registrado no Chile, onde os dois últimos eclipses solares ocorreram em2 de julho de 2019e 14 de dezembro de 2020.

Uma nova pesquisa no Google usando os termos“Chile”,“praia”, e“eclipse”levou a um vídeopublicado no YouTubeem 4 de julho de 2019, em um local cujas características correspondem com as da sequência viral. A descrição do vídeo no YouTube informa que foi gravada emLa Serena, no centro da costa do Chile.

No Facebook, uma busca limitada a julho de 2019 com as palavras“eclipse”e“La Serena”levou a outrovídeo, publicado no dia 2 daquele mês, que coincide com a sequência viralizada em 2024.

A AFP não encontrou nenhum registro da sequência anterior a essa data.

No YouTube, existem outros vídeos similares e com a mesma posição do Sol sobre o horizonte (1,2,3), todos registrados na praia de La Serena durante o eclipse total do Sol que pôde ser observado emdiversas regiões do Chilee também daArgentinanessa data.

