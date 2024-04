O Cazaquistão sofre com as piores enchentes em décadas e, mais de duas semanas depois do início da catástrofe, cerca de 10.000 pessoas já foram retiradas.

Vilarejos inteiros permanecem sem eletricidade, estradas estão bloqueadas por centenas de quilômetros, pontes caíram e mais de 4.000 casas estão inundadas, de acordo com o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão.

Em Pokrovka, uma cidade com cerca de 1.500 habitantes, banhada pelo rio Ishim, as ruas estão cobertas por até um metro de água e os moradores estão usando tratores para puxar carroças para resgatar geladeiras, máquinas de lavar e móveis das casas inundadas.

A bordo de barcos, as equipes de resgate batem nas casas para se certificar de que os moradores deixaram o local.

"Fiquei acordada a noite toda e, pela manhã, a água estava até a cintura", disse à AFP Inga Todorovskaia, uma assistente social de 30 anos.

Embora tenha conseguido salvar seus documentos de identidade e alguns móveis, ela agora está "sem teto".

"Só esperamos nos salvar", diz Yuri Stepanenko, um motorista de ônibus, enquanto observa o Ishim continuar a subir.

Cem quilômetros mais ao norte, a capital regional Petropavlovsk - onde vivem 220.000 pessoas - está ameaçada pela onda de inundação que deve chegar de Pokrovka neste fim de semana.

Para lidar com as enchentes, cerca de 25.000 pessoas foram mobilizadas em todo o país, incluindo funcionários de emergência do Ministério de Situações, reforçados por voluntários e militares.

Na próxima semana, o sul e o leste do Cazaquistão, relativamente não afetados até agora, também poderão ficar debaixo d'água, alertou a agência meteorológica do Cazaquistão.

