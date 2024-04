Uma americana de 44 anos foi encontrada morta no próprio apartamento em Málaga, na Espanha, no último fim de semana.



De acordo com o jornal “La Opinión de Malaga”, o caso, incialmente, foi investigado como violência de gênero. Mas com as cenas da morte, agentes passaram a tratar o caso como homicídio.



Segundo informações da polícia local, a americana morreu após “sexo extremo”. O marido da vítima, de 50 anos, foi preso.



Para a polícia, ele ignorou os riscos da atividade sexual “extrema”. Acredita-se que ele tenha excedido os limites físicos durante o ato.



O homem que não teve a identidade divulgada, segue preso e sem direito a fiança. O caso segue em investigação.