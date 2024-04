Depois de tropeçar na estreia, o Fluminense tentará acertar seu caminho na defesa do título da Copa Libertadores ao enfrentar o chileno Colo Colo, nesta terça-feira (8), no Maracanã.

O atual campeão está animado com a recuperação de dois jogadores importantes que desfalcaram o time no primeiro jogo, no qual empataram em 1 a 1 com o Alianza Lima, na última quarta-feira, na capital peruana.

O artilheiro argentino Germán Cano e o experiente meio-campista Ganso treinam há vários dias com o time principal, o que indica que os dois deverão reforçar o ataque tricolor no duelo no Rio de Janeiro, que começará às 21h (horário de Brasília).

Os jogadores comandados pelo técnico Fernando Diniz ocupam o segundo lugar do Grupo A com um ponto, atrás do Colo Colo, que estreou com uma vitória em casa (1 a 0) sobre o último colocado da chave, o paraguaio Cerro Porteño.

Paraguaios e peruanos vão se enfrentar na quarta-feira em Assunção.

- Reencontro apimentado -

Diniz e sua equipe terão um reencontro apimentado no estádio carioca, onde em novembro passado conquistaram sua primeira Libertadores ao vencer o Boca Juniors da Argentina por 2 a 1.

Os 'xeneizes' eram então comandados pelo argentino Jorge Almirón, hoje dirigindo o Colo Colo.

Além disso, os chilenos contam com outro ex-adversário do Fluminense em seu elenco: o meia chileno Arturo Vidal, ex-jogador do Flamengo.

Almirón acabou ficando com o vice da Libertadores para o tricolor carioca enquanto Vidal perdeu o campeonato carioca de 2023 para o mesmo time.

'El Rey Arturo' esquentou o confronto desde o sorteio da fase de grupos, em março, alertando que o veterano lateral-esquerdo Marcelo teria problemas para marcar os atacantes Marcos Bolados e Cristian Zavala.

"Faremos todo o possível para conseguir os três pontos", garantiu Vidal à rádio chilena ADN Deportes.

- Preocupações -

A defesa do lado esquerdo, comandada pelo capitão Felipe Melo e Marcelo, costuma ser um ponto fraco do Fluminense, embora Diniz confie plenamente na dupla de veteranos.

As preocupações do ex-técnico da seleção brasileira estão mais nos problemas físicos que vários de seus jogadores vêm tendo às vésperas do duelo da Libertadores e do início do Brasileirão neste fim de semana (recebem o Bragantino no sábado).

O time carioca podem perder outra peça importante, Renato Augusto, que substituiu Ganso em Lima, devido a um desconforto físico que o tirou antes dos 30 minutos de jogo contra o Alianza.

Se nem Ganso nem Renato Augusto puderem jogar, o Flu ficaria sem jogadores criativos experientes para superar uma defesa que, fiel aos times de Almirón, deverá jogar fechada.

Já o treinador argentino tem a dúvida do zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón, que chega lesionado depois de não jogar na derrota do Colo Colo por 3 a 0 no sábado, na visita ao Ñublense, no campeonato chileno, onde o time ocupa o sétimo lugar.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo - André, Martinelli - Marquinhos, Ganso, Jhon Arias - Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Colo Colo: Brayan Cortes - Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg - Arturo Vidal, Esteban Pavez, Leonardo Gil - Cristian Zavala, Guillermo Paiva, Carlos Palacios. Técnico: Jorge Almirón.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

