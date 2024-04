Um vídeo que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo atacado com ovos durante um comício não foi gravado recentemente, como sugerem publicações que acumulam mais de 300 mil visualizações desde 24 de março de 2024. Na verdade, as imagens foram registradas em um ato do petista em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, em 2018.

“Ovos são jogados em Lula durante comício em Santa Catarina”é a frase sobreposta a vídeos noFacebook, noInstagram, noKwaie noTikTok.

Na gravação, Lula está em cima de um palco e é ouvido dizendo:“Eu queria começar dizendo para vocês que, lamentavelmente, canalha não tem cara. O canalha, sem caráter, sem responsabilidade, que tá tacando ovo aqui deveria lembrar que ele não tá tacando ovo em mim, ele tá tacando ovo no povo de São Miguel do Oeste”.

Uma busca no Google pelas palavras-chave“Lula”,“ovos”e“São Miguel do Oeste”levou a umareportagem, publicada em 25 de março de 2018, com o título “Palanque de Lula é atingido por ovos em São Miguel do Oeste (SC)”. O texto relata que o episódio ocorreu durante um ato em apoio ao ex-presidente na cidade catarinense.

Uma outra pesquisa pelos mesmos termos no YouTube exibiu umvídeo, datado de 26 de março de 2018, no canal do UOL no YouTube, com a cena viralizada.

A descrição da filmagem diz que, na ocasião, Lula“precisou da proteção de guarda-chuvas para não ser atingido por ovos que eram jogados de um prédio localizado próximo à praça onde ele discursava na noite deste domingo (25), em São Miguel do Oeste (SC)”.

A conta oficial de Lula no Facebook também exibiu as imagens em sua transmissãodo comício de 25 de março de 2018.

O ato na cidade catarinense foi parte da caravana que Lula fez pelo país antes das eleições de outubro daquele ano. Lulapercorreuos três estados do sul do Brasil e foi alvo de uma série deprotestos.

Em 2017, Lula foicondenadopor lavagem de dinheiro e corrupção. À época, ele pôde recorrer à sentença em liberdade. Emabrilde 2018, a Justiça determinou a prisão do petista que ficou cerca deum ano e meio encarceradoem Curitiba – impedido de disputar as eleições presidenciais de 2018.

Em março de 2021, as condenações foramanuladaspelo Supremo Tribunal Federal (STF) por considerar que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar as ações penais.

Conteúdosimilarjá foi verificado anteriormente pelo Checamos.

