A retirada parcial de Israel do sul da Faixa de Gaza provavelmente será para que suas tropas possam "descansar e se recondicionar", e não para uma nova operação, disse a Casa Branca neste domingo (7).

"Eles estão no terreno há quatro meses, o que estamos percebendo é que estão cansados, precisam se recondicionar", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, ao programa "This Week", da ABC, embora tenha enfatizado que é "difícil saber exatamente o que isso indica neste momento".

Kirby fez as observações horas depois que Israel, sob crescente pressão de Washington devido ao grande número de civis mortos no conflito, anunciou a retirada de suas tropas do território palestino de Gaza, ao sul, incluindo a cidade de Khan Yunis, de acordo com os militares e a mídia israelenses.

As IDF [Forças de Defesa de Israel] disseram que uma "força significativa" continuará a operar no restante de Gaza, que foi invadida por Israel após um ataque de combatentes do grupo islamista Hamas em 7 de outubro.

O ataque do Hamas matou 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

A ofensiva aérea e terrestre de Israel em resposta deixou pelo menos 33.175 pessoas mortas em Gaza, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

Kirby disse que deixaria a IDF "falar sobre suas operações".

"Nosso entendimento, e a partir de seus anúncios públicos, é que isso é realmente apenas um descanso e um recondicionamento dessas tropas que estão no terreno há quatro meses, e não necessariamente, até onde podemos dizer, um sinal de que uma nova operação está chegando para essas tropas", disse ele.

