O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não participou de uma suposta motociata em Sorocaba (SP) em abril de 2024, como afirmam usuários nas redes sociais. Publicações com essa alegação somam milhares de interações desde 2 de abril de 2024 e são acompanhadas por uma gravação de um ato realizado pelo ex-mandatário com apoiadores. Mas o registro é de uma motociata em Feira de Santana (BA), feita durante a campanha presidencial em 2022.

“Não se assuste! Isso aí foi hoje em Sorocaba. O Mito chegou !!!!Presidente Bolsonaro arrasta multidões!!!”, diz uma das publicações que compartilham a sequência noFacebooke noTelegram.

Sobreposta às imagens, aparece a mensagem: “Isso que é popularidade”e a data de“01/04/2024”.

As publicações são acompanhadas por uma gravação de uma motociata realizada por Bolsonaro. Nas imagens, é possível ver o momento em que o ex-mandatário chega de moto em uma rua e é cercado por apoiadores aos gritos de“mito”.

Mas o registro não é atual nem ocorreu em Sorocaba.

Uma busca reversa por fragmentos da gravação no Google levou auma postagemda conta oficial de Bolsonaro no X com imagens do mesmo momento, em 3 de julho de 2022. A publicação é acompanhada da legenda:“- Feira de Santana/BA, 01/julho. - Um abraço meu Nordeste. - Presidente Jair Bolsonaro”.

Na ocasião, o ex-mandatário e então candidato à reeleição esteve noestado baianopara participar das comemorações da Independência do Brasil na Bahia e realizou atos de campanha nos municípios de Feira de Santana, Cruz das Almas e Maragogipe, de acordo com informações da imprensa. A AFP tambémnoticioua passagem do ex-presidente pela região.

Uma análise entre as gravações permitiu confirmar que se trata da mesma motociata.

Em 2024, o ex-presidente tem percorrido algumas regiões do país para cumprir agendas partidárias e promover candidaturas estaduais para as eleições deste ano (1,2,3).

Mas uma consulta às redes sociais de Bolsonaro mostrou que, até o momento, ele não esteve em Sorocaba.

O AFP Checamos tambémverificououtras publicações falsas que alegavam que o mesmo vídeo havia sido gravado em abril de 2024 em Minas Gerais.

Referências

Publicação de Bolsonaro no X em julho de 2022

Matéria sobre a passagem de Bolsonaro por Feira de Santana em julho de 2022