SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terremoto que atingiu Nova York nesta sexta-feira (5) foi sentido na sede da ONU, onde o Conselho de Segurança discutia a situação humanitária em Gaza. De acordo com o site "The Spectator", o tremor foi o maior na cidade em 140 anos.





Em uma reunião transmitida ao vivo, a presidente da ONG Save the Children, Janti Soeripto, falava sobre as consequências da escassez de comida no território palestino quando as câmeras que captavam o encontro começam a balançar.





"Você está fazendo a terra tremer", diz um dos presentes a Soeripto, em um comentário captado pelos microfones. Ela pausa a sua fala e pergunta se pode continuar, e a reunião segue normalmente.





O órgão fazia uma reunião de emergência para falar sobre a fome na Faixa de Gaza e os ataques a trabalhadores humanitários no território palestino após Israel bombardear um comboio da WCK (World Central Kitchen), uma ONG de distribuição de alimentos, e matar sete trabalhadores.

A cidade americana enfrentou um tremor de magnitude 4,8 durante a manhã, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS, sigla em inglês). O tremor sacudiu edifícios e surpreendeu moradores em uma área que raramente experimenta atividade sísmica notável.





O epicentro do terremoto foi perto da estação Whitehouse, em Nova Jersey, disse o USGS. Não há informações sobre vítimas ou registros de danos, segundo o Departamento de Polícia de Nova York.