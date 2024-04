O terremoto que atingiu a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi sentido durante reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), desta sexta-feira (5/4). Os tremores foram registrados pelas câmeras do encontro que discutia as tensões no Oriente Médio, incluindo a questão palestina.

O discurso da presidente da organização Save The Children, Janti Soeripto, foi interrompido quando ela falava sobre as condições de saúde e higiene de mulheres e crianças palestinas. Soeripto afirmava que escolas não são mais aliadas no acolhimento de crianças em Gaza devido à guerra com Israel.

Soeripto interrompeu sua fala sobre o caso para perguntar se era um terremoto que estava sendo sentido na sala. Um colega respondeu que sim e brincou: “Você está fazendo o chão tremer”.

O terremoto de magnitude 4,8 atingiu a região por volta das 10h28, no horário local. O epicentro foi perto da cidade de Lebanon, no estado de Nova Jersey, a cerca de 60 quilômetros de Nova York. Até o momento, não houve registro de feridos.

Segundo o Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, tremores de terra não são incomuns em Nova York, porém a magnitude registrada é rara.