Um helicóptero da Força Aérea israelense "muito provavelmente" matou a refém Efrat Katz durante um ataque contra um veículo conduzido por combatentes armados do Hamas durante o ataque de 7 de outubro, informou nesta sexta-feira (5) o Exército, que publicou as conclusões de uma investigação.

Efrat Katz, de 68 anos, foi sequestrada no kibutz Nir Oz, no sul de Israel, em 7 de outubro e morreu no mesmo dia.

A investigação revelou que um helicóptero de combate "disparou contra um veículo no qual havia terroristas e, segundo relatos, em que também havia reféns", declarou o Exército em um comunicado.

"Os disparos mataram a maioria dos terroristas que estavam no veículo e, muito provavelmente, Efrat Katz também morreu", segundo o comunicado.

"Trata-se de um acontecimento trágico e infeliz que foi produzido em meio aos combates e no contexto de incerteza", declarou o chefe das Forças Armadas, Tomer Bar, que apresentou os resultados da investigação.

O Exército de Israel acrescentou que o erro aconteceu porque os sistemas de vigilância não foram capazes de distinguir os reféns dos sequestradores, uma vez que estavam no veículo.

A filha de Efrat Katz, Doron Katz Asher, e suas duas filhas de dois e quatro anos, também foram sequestradas neste dia, antes de terem sido libertadas em 24 de novembro em uma trégua alcançada entre Israel e o Hamas.

