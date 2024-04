Israel permitirá a entrega "temporária" de ajuda à Faixa de Gaza através do ponto de passagem de Erez, no norte deste território palestino ameaçado pela fome, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira (noite de quinta, 4, no Brasil).

O gabinete de guerra autorizou o governo a "tomar medidas imediatas para aumentar a ajuda" a fim de "evitar uma crise humanitária" e "garantir a continuação dos combates", informou o gabinete do premiê.

Horas antes, o presidente americano, Joe Biden, alertou Netanyahu que o apoio dos Estados Unidos a Israel dependerá das medidas que seu governo adotar para proteger a população civil palestina em Gaza.

bur-da-aem/am/dbh/nn/mvv/ic