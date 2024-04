Um vídeo de uma motociata com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não ocorreu em Minas Gerais em abril de 2024, como afirmam usuários nas redes sociais. Publicações que compartilham a sequência com essa alegação somam mais de 3,5 mil interações desde 2 de abril de 2024. Porém, o registro é de julho de 2022, quando o então mandatário esteve em Feira de Santana (BA) durante a campanha eleitoral daquele ano.

“Não se assuste! Isso aí foi hoje. Minas Gerais é @jairbolsonaro”, diz uma das publicações que compartilham a sequência noXe noFacebook. Sobreposto ao vídeo, aparece a mensagem“Isso se chama popularidade”e a data de“01/04/24”.

Na filmagem, é possível ver o momento em que Bolsonaro chega de moto a uma rua, cercado por apoiadores que o recebem aos gritos de“mito”.

No início de abril de 2024, o ex-mandatáriovisitouMinas Gerais para cumprir agendas partidárias. Nas redes sociais, ele compartilhou alguns momentos com os apoiadores (1,2).

Mas o vídeo viralizado não é atual e nem foi registrado em Minas Gerais, como afirmam os usuários nas redes sociais.

Uma busca reversa por fragmentos da gravação no Google levou auma postagemda conta oficial de Bolsonaro no X com registros do mesmo momento, em 3 de julho de 2022. A publicação é acompanhada da legenda:“- Feira de Santana/BA, 01/julho. - Um abraço meu Nordeste. - Presidente Jair Bolsonaro”.

À época, a imprensa noticiou que o então mandatário e candidato à reeleiçãoesteve no estadobaiano para realizar agendas de campanha e participar de atos na capital e nos municípios de Feira de Santana, Cruz das Almas e Maragogipe, quando também foicomemoradoo feriado da Independência do Brasil na Bahia. A AFP tambémreportousua passagem pela região.

Uma comparação entre as gravações permitiu identificar elementos que confirmam se tratar da mesma motociata.

Além disso, de acordo com reportagens (1,2) recentes epublicaçõesdo próprio Bolsonaro, o ex-presidente chegou a Minas Gerais em 2 de abril de 2024, portanto, um dia após a data de“01/04/24”, que aparece sobreposta nos conteúdos virais.

O AFP Checamos já verificou outras peças de desinformação sobre motociatas realizadas por Bolsonaro (1,2).

