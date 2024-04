As majestosas Termas de Caracalla inauguraram, nesta quinta-feira (4), uma bacia aquática que reflete os seus vestígios, como parte de um processo de modernização do local.

Esta bacia, denominada "Lo Specchio" ("O Espelho"), permite que os restos das colossais termas romanas construídas no ano 216 se reflitam na vasta superfície de água, com 42 metros de comprimento e 32 metros de largura.

"Com este espetacular ‘Specchio’ queremos iniciar um processo de renovação e abertura à cidade de um dos sítios arqueológicos mais importantes da capital", explicou Daniela Porro, responsável pelos sítios culturais de Roma.

A criação desta bacia "é uma operação de arquitetura moderna que se harmoniza com a arquitetura antiga, permitindo reforçar o papel das Termas de Caracalla como centro de promoção da cultura e da arte", acrescentou, citada em comunicado.

Cerca de vinte jatos e projetores instalados no fundo desta bacia rasa permitem realizar jogos de água e luz.

Após a apresentação à imprensa nesta quinta-feira, a nova instalação estará aberta ao público a partir do dia 13 de abril com uma apresentação de balé.

As Termas de Caracalla, um complexo de 11 hectares localizado no sopé do Monte Aventino, que incluía banhos públicos, mas também instalações esportivas e bibliotecas, estão entre os locais mais bem preservados do Império Romano.

ljm/cmk/glr/sk/mab/mb/aa