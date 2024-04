Um vídeo impressionante de um turista dentro da piscina de um hotel em Taipei, em Taiwan, quando um terremoto de mais de 7 graus de magnitude atingiu o local, impactou as redes sociais nesta quarta-feira (3/4). Enquanto a água da piscina espirra de um lado para o outro, o homem permanece notavelmente calmo durante o tremor.



Segundo informações do site Mirror Media, o homem está hospedado no Regent Taipei e não sofreu nenhum ferimento. Devido aos tremores secundários do terremoto, a piscina foi fechada e uma equipe do hotel monitora a situação.



Além do homem que nadava, todos os outros hóspedes e funcionários estão seguros. O Regent Taipei informou que apenas alguns pratos foram quebrados em seus restaurantes. O hotel também disse que a equipe foi instruída a evacuar o local por meio das saídas de escadas, em caso de emergência.



O homem do vídeo viral não foi identificado. As imagens foram registradas por um amigo, que o acompanha durante a estadia, e viralizaram nas redes sociais.



Outro vídeo que circula nas redes sociais também aconteceu em Taipei, na capital de Taiwan. Nele, é possível ver água escorrendo pelas paredes de um arranha-céu. A cachoeira foi formada pela piscina da cobertura.





O terremoto deixou pelo menos nove mortos e mais de 800 feridos. O abalo sísmico com magnitude superior a 7 graus na escala Richter também provocou danos em diversos prédios e levou à emissão de um alerta de tsunami na costa leste da Ásia, que foi suspenso horas depois.