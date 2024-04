Atual campeão da Copa Libertadores, o Fluminense iniciará a defesa do título nesta quarta-feira (3) contra o Alianza Lima, na capital peruana.

O jogo será disputado às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, com arbitragem do uruguaio Andrés Matonte.

Depois de conseguir seu primeiro título continental, o Tricolor parte como favorito contra o time peruano, apesar dos desfalques importantes.

Para o jogo contra o Alianza, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Germán Cano, Ganso, Gabriel Pires, Marlon, Manoel e Keno, lesionados. John Kennedy e Diogo Barbosa estão suspensos.

Por outro lado, Diniz terá à disposição os experientes Marcelo, Felipe Melo e Douglas Costa, além do veloz atacante colombiano Jhon Arias, autor dos dois gols que deram o título da Recopa Sul-Americana à equipe.

O time carioca está concentrado desde a noite de segunda-feira em um hotel de Lima.

"Já estamos em Lima! Os Campeões da América desembarcaram na capital peruana", publicou o Fluminense no Instagram.

Fluminense e Alianza Lima estão no Grupo A da Libertadores junto com Colo Colo do Chile e Cerro Porteño do Paraguai.

O Tricolor não faz um jogo oficial desde o dia 16 de março, quando foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Flamengo.

- Alianza não vai às oitavas desde 2010 -

O Alianza Lima, dirigido pelo técnico colombiano Alejandro Restrepo, tentará aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para romper uma sequência de resultados negativos na Libertadores.

O vice-campeão peruano de 2023 não consegue avançar às oitavas de final do torneio desde 2010.

"É um jogo que tem muita importância não só para os jogadores e a comissão técnica, mas também para o clube e toda a torcida", disse Restrepo em entrevista coletiva.

O treinador colombiano vai escalar no ataque o veterano argentino Hernán Barcos (que no Brasil teve passagens por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro) ao lado do panamenho Cecilio Waterman, mas não poderá contar com o lateral Ricardo Lagos e o atacante colombiano Pablo Sabbag por lesão.

O Alianza Lima é o sexto colocado do Torneio Apertura do Peru e vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Los Chankas.

Prováveis escalações:

Alianza Lima: Ángelo Campos - Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés - Kevin Serna, Jesús Castillo, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Juan Freytes - Cecilio Waterman e Hernán Barcos. Técnico: Alejandro Restrepo.

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo - Martinelli, André, Renato Augusto, Jhon Arias - Lelê, Douglas Costa. Técnico: Fernando Diniz.

