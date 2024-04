O Flamengo, um dos favoritos à conquista da Copa Libertadores, se prepara para sua estreia nesta terça-feira (2), quando enfrenta o colombiano Millonarios na altitude de Bogotá.

O clube carioca, que em sua história conquistou três títulos continentais, terá pela frente um teste de fogo para o ex-técnico da seleção brasileira Tite, contratado em novembro de 2023.

O treinador buscará manter o alto padrão estabelecido por Dorival Júnior, que levou o time rubro-negro ao título da Libertadores em 2022.

O Flamengo, que colocou uma mão na taça do Campeonato Carioca após vencer o Nova Iguaçu por 3 a 0 no sábado no jogo de ida da final, vai enfrentar a equipe de Bogotá comandada desde 2019 pelo colombiano Alberto Gamero no estádio El Campín.

O duelo será disputado às 17h no horário local (19h de Brasília), no acessível Grupo E, que é completado pelo chileno Palestino e pelo Bolívar, de La Paz, que se enfrentam na quinta-feira em Rancagua.

- Pronto para a altitude -

Sem a experiência do Flamengo em torneios internacionais, o Millonarios conquistou em janeiro o campeonato colombiano e chegou a 16 títulos nacionais desde sua fundação, em 1937.

Para garantir uma estreia na Libertadores com o pé direito, o time de Gamero buscará aproveitar a geografia de Bogotá em um duelo que será disputado a mais de 2.600 metros de altitude.

Um fator que pode funcionar contra os jogadores do time carioca somado à presença da torcida local em um estádio com capacidade para 39 mil espectadores.

Mas os 'Embajadores' não chegam em seu melhor momento. A sua participação no torneio Apertura do campeonato colombiano até agora tem sido tímida e insuficiente. A equipe ocupa apenas o 9º lugar na tabela, com 19 pontos.

Já o Flamengo garante estar preparado para jogar na altitude. "Não deve ser algo que venha nos prejudicar", disse o auxiliar técnico de Tite, César Sampaio, ao ser perguntado sobre o assunto durante a coletiva de imprensa no sábado.

- Escândalo de doping -

Além da dificuldade da altitude, o Flamengo tentará superar um escândalo nesta estreia na fase de grupos. O atacante Gabigol foi suspenso por dois anos devido a uma tentativa de fraude durante um exame antidoping no ano passado.

O artilheiro do time carioca, denunciado neste caso em dezembro, nega as acusações de ter dificultado a realização de um exame antidoping surpresa. "Reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar nenhum exame", disse Gabigol, que acrescentou que vai recorrer da decisão.

O Flamengo fica assim sem a participação de um dos seus jogadores emblemáticos, que se destacou na conquista da Copa Libertadores de 2019, façanha que o clube repetiu em 2022.

- Lesões no Millonarios -

Já o 'Millos' chega à fase de grupos com incertezas no elenco devido a algumas lesões. O zagueiro Andrés Llinás vai ficar de fora da partida porque ainda precisa de alguns dias para se recuperar de uma lesão na perna esquerda sofrida na semana passada. Já a participação do zagueiro Jorge Arias, que sentiu um desconforto muscular durante a partida do campeonato colobiano ainda é incerta.

Apesar da necessidade urgente de vencer no campeonato local, Gamero decidiu apostar tudo em "fazer uma Copa Libertadores muito boa", como disse em entrevista coletiva na quinta-feira.

E na partida do campeonato colombiano, no sábado, contra o Fortaleza, o treinador tentou colocar em campo um time alternativo para poupar alguns jogadores para o torneio continental. "Enfrentamos uma grande equipe e queremos fazer um bom trabalho", disse o treinador dos Embajadores.

- Prováveis escalações:

Millonarios: Álvaro Montero - Sander Navarro, Óscar Vanegas, Juan Pablo Vargas, Yuber Quiñonez - Juan Pereira, Stiven Vega - Emerson Rodríguez, Daniel Ruíz, Beckham Castro - Juan Carvajal. Técnico: Alberto Gamero.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Luiz Araújo, Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz, Everton - Arrascaeta, Pedro. Técnico: Tite.

